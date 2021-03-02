Женщину задержали в столице по подозрению в краже драгоценностей на 1,5 млн рублей

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На востоке столицы полицейские задержали женщину по подозрению в краже ювелирных изделий, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу.

Как уточняется, с заявлением о пропаже драгоценностей в полицию обратилась 49-летняя москвичка.

"Женщина рассказала, что из ее квартиры, расположенной на Открытом шоссе, пропали ювелирные изделия. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую на Свободном проспекте", – говорится в сообщении.

Было установлено, что, пока потерпевшей не было дома, в квартире находился ее родственник, к которому приходила 36-летняя женщина. Она подозревается в том, что похитила украшения, которые лежали в косметичке на столе. Ущерб оценивается более чем в 1,5 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее сообщалось, что более 2 миллионов рублей украли из сейфа у пенсионерки в поселении Первомайском в ТиНАО. Неизвестный пробрался в частный дом и похитил 250 тысяч рублей, 22 тысячи долларов США, а также золотые украшения.

