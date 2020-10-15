Более 2 млн рублей украли у пенсионерки из сейфа в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более двух миллионов рублей украли из сейфа у пенсионерки в поселении Первомайском в Москве, сообщает "Вечерняя Москва".

Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 октября. Неизвестный пробрался в частный дом и похитил 250 тысяч рублей, 22 тысячи долларов США, а также золотые украшения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве пенсионерка за неделю отдала лжебанкирам сбережения на сумму 2,3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.