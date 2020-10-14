Московская пенсионерка за неделю отдала лжебанкирам 2,3 миллиона рублей

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В Москве пенсионерка за неделю отдала лжебанкирам сбережения на сумму 2,3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщает Агентство "Москва".

Женщина рассказала, что ей позвонил мужчина и представился работником службы безопасности. Он предупредил, что с банковской карты пенсионерки пытались снять средства и карту пришлось заблокировать.

Собеседник заявил, что деньги нужно перевести на безопасный счет. В течение недели пенсионерка 33 раза снимала со своего счета средства и отправляла на указанные собеседником счета. Таким способом были переданы 993 тысячи рублей, 8 тысяч долларов и 3 тысячи евро. 460 тысяч рублей женщина лично отдала в руки "инкассатору".

Ранее сообщалось, что в России вдвое выросли кражи средств с банковских счетов. В первой половине 2020 года выявлено 107,2 тысячи случаев хищения денежных средств.