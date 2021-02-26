В Москве курьер украл две консоли Xbox Series X у подростка

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В столице возбудили уголовное дело по факту кражи двух игровых консолей у несовершеннолетнего, сообщает Агентство "Москва".

По данным источника, 17-летний москвич решил продать две консоли Xbox Series X общей стоимостью 91 тысяча рублей. Он воспользовался услугой курьера через сервис службы доставки.

Курьер должен был отвезти товар знакомому подростка на рынок радиотехники, однако до места назначения так и не доехал.

"Статус заказа был изменен, а в дальнейшем перестала отображаться геолокация курьера. Курьер перестал выходить на связь и с потерпевшим, и со специалистами сервиса", – сообщили в правоохранительных органах.

Сейчас полиция устанавливает личность подозреваемого.

Ранее в Москве доставщик пиццы заехал в трамвай на мопеде. На мужчину сразу же отреагировали другие пассажиры, однако их просьбы и жалобы курьером были проигнорированы.