МВД представило креативный ролик о телефонных мошенниках

МВД выпустило триллер о телефонных мошенниках. Креативный ролик за час набрал больше 11 тысяч просмотров в Twitter.

Сюжет простой: одна подруга приглашает другую повеселиться и кидает ссылку на вызов такси. В результате аккаунт оказывается подставным, данные банковской карты уходят мошенникам вместе с деньгами. Метафоры на видео более, чем понятные.

В Telegram ролик уже предлагают выдвинуть на "Оскар". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.