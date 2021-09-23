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Общество

10:24

Эпидемиолог рассказала об особенностях штамма коронавируса "Дельта"

медицина общество

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная рассказала об особенностях штамма коронавируса "Дельта", сообщает RT.

"Говорили о том, что он вызывает более тяжелое течение заболевания, но потом это не подтвердилось... По тяжести он такой же, как остальные", – отметила эксперт.

Как уточнила эпидемиолог, если раньше у пациентов, у которых было тяжелое течение заболевания ковидом, кислородное голодание развивалось на 10–14-й день болезни, то при заболевании COVID-19, вызванным штаммом "Дельта", одышка и потребность в кислородотерапии начинаются примерно на 5–7-й день.

По словам Пшеничной, болезнь, вызванная штаммом "Дельта", более заразная, однако развивается она не так тяжело, как утверждают многие.

Ранее сообщалось, что в Москве остался только "индийский" штамм. Доля разновидности коронавируса под названием "Дельта" в столице достигла 100%. По словам заммэра Анастасии Раковой, за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 среди москвичей выросла почти на четверть.

Распространенность штамма "Дельта" в Москве достигла 100%

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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