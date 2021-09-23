Вирусолог назвал условия для появления нового суперштамма коронавируса

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Ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации Национальной медицинской библиотеки институтов здравоохранения США Евгений Кунин рассказал об условиях для появления нового суперштамма коронавируса. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам специалиста, следующий суперштамм SARS-CoV-2 необязательно будет продолжением линии "Дельты".

"Если бы этот штамм полностью – от слова "целиком" – вытеснил все остальные варианты, тогда конечно. Но остальные варианты где-то все равно продолжают персистировать. Достаточно вероятно, что следующий суперштамм выскочит откуда-то из-за спины у этой "Дельты", – отметил вирусолог.

При этом новый штамм может быть продолжением другой ветки генетического дерева коронавируса, отметил эксперт.

По словам Кунина, штамму нужно сохранять способность хорошо связываться с рецептором, но при этом уходить от связывания антител.

"У варианта "Дельта" эта тропинка особенно узка. Вариант "Гамма" в этом контексте "сделан" более удачно, поэтому на него нужно обращать внимание", – пояснил вирусолог.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов оценил распространение "Дельта"-штамма коронавируса в России. Как рассказал специалист, этот штамм появился в РФ в конце апреля 2021 года и к середине лета стал доминирующим.

По мнению ученого, другие известные штаммы уступают разновидности "Дельта". В частности, более летальный штамм "Йота" был обнаружен осенью 2020 года, но не смог сильно распространиться. Хафизов также предположил, что "Дельта"-штамм чаще всего встречается в странах, где секвенирование поставлено на поток.