Распространенность штамма "Дельта" в Москве достигла 100%

В Москве остался только "индийский" штамм. Доля разновидности коронавируса под названием "Дельта" в столице достигла 100%. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова.

По ее словам, за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 среди москвичей выросла почти на четверть.

В Роспотребнадзоре, в свою очередь, рассказали, что рост числа заболевших коронавирусом отмечается в 36 регионах России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.