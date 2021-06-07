Москвичи выстроились в очередь в ТЦ без масок

Посетители одного из столичных торговых центров сняли на видео огромную очередь. Видно, что люди занимают место в ней уже от лестницы.

За чем конкретно стоят – неизвестно, но в масках лишь единицы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.