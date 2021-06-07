Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в Москве в понедельник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Непогода ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, 7 июня. Об этом информирует сайт Гидрометцентра РФ.

В столице днем будет облачно с прояснениями, пройдут дожди. Кроме того, в городе ожидается гроза.

Синоптики предупреждают, что порывы ветра днем могут увеличиться до 15 метров в секунду.

В ночь на вторник температура воздуха в городе опустится до 12–14 градусов тепла. В некоторых районах продолжатся дожди. При этом будет дуть северо-восточный ветер с порывами до 10 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал о приходе в Москву летних дождей. Осадки будут идти в городе несколько дней подряд. При этом погода останется теплой.