Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

07:58

Летние дожди придут в Москву в воскресенье

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Летние дожди ожидаются в Москве с воскресенья, 6 июня. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

Как отметил специалист, дожди начнутся во второй половине дня. Осадки окажутся следствием влияния южного циклона.

"Появится облачность, будут местами кратковременные дожди", – подтвердил Вильфанд.

Синоптик предупредил, что дожди будут идти в городе несколько дней подряд. При этом погода останется теплой.

По информации Гидрометцентра, в субботу и воскресенье, 5 и 6 июня, в Москве ожидается 23–25 градусов тепла. В понедельник воздух прогреется до 24–26 градусов, а во вторник и среду – до +25 градусов.

Ранее синоптик предупредил о приходе ночных заморозков в ряд регионов РФ в ближайшие дни. В частности, температуры от -2 до -5 прогнозируются в Башкирии, Челябинской, Томской, Тюменской и Новосибирской областях.

Синоптики рассказали о погоде в Москве в ближайшие выходные

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать