Летние дожди придут в Москву в воскресенье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Летние дожди ожидаются в Москве с воскресенья, 6 июня. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

Как отметил специалист, дожди начнутся во второй половине дня. Осадки окажутся следствием влияния южного циклона.

"Появится облачность, будут местами кратковременные дожди", – подтвердил Вильфанд.

Синоптик предупредил, что дожди будут идти в городе несколько дней подряд. При этом погода останется теплой.

По информации Гидрометцентра, в субботу и воскресенье, 5 и 6 июня, в Москве ожидается 23–25 градусов тепла. В понедельник воздух прогреется до 24–26 градусов, а во вторник и среду – до +25 градусов.

Ранее синоптик предупредил о приходе ночных заморозков в ряд регионов РФ в ближайшие дни. В частности, температуры от -2 до -5 прогнозируются в Башкирии, Челябинской, Томской, Тюменской и Новосибирской областях.