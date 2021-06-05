Летние дожди придут в Москву в воскресенье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Летние дожди ожидаются в Москве с воскресенья, 6 июня. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.
Как отметил специалист, дожди начнутся во второй половине дня. Осадки окажутся следствием влияния южного циклона.
"Появится облачность, будут местами кратковременные дожди", – подтвердил Вильфанд.
Синоптик предупредил, что дожди будут идти в городе несколько дней подряд. При этом погода останется теплой.
По информации Гидрометцентра, в субботу и воскресенье, 5 и 6 июня, в Москве ожидается 23–25 градусов тепла. В понедельник воздух прогреется до 24–26 градусов, а во вторник и среду – до +25 градусов.
Ранее синоптик предупредил о приходе ночных заморозков в ряд регионов РФ в ближайшие дни. В частности, температуры от -2 до -5 прогнозируются в Башкирии, Челябинской, Томской, Тюменской и Новосибирской областях.
Синоптики рассказали о погоде в Москве в ближайшие выходные
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