Заморозки ожидаются в ряде регионов РФ в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Ночные заморозки ожидаются в ряде российских регионов в ближайшие дни. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.
Специалист заявил, что в Башкирии, Челябинской, Томской и Новосибирской областях в ночные часы температура может опуститься до -2 градусов.
"На юге Тюменской области – до -5 градусов", – сообщил Вильфанд.
Метеоролог подчеркнул, что в ряде регионов в ближайшие дни прогнозируется аномальный холод. В частности, температура ниже нормы на 4–5 градусов будет в Западной Сибири и на западе Красноярского края.
"Пятого числа низкие температуры днем, около 16 градусов тепла максимум, в Омской, Новосибирской областях, в Красноярском крае – 12–16 градусов всего-навсего", – уточнил специалист.
Вильфанд продолжил, что в Ростовской области и Краснодарском крае прогнозируется температура ниже нормы на 3–4 градуса. Такая ситуация сохранится до середины следующей недели и отсрочит купальный сезон, заявил метеоролог.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что на следующей неделе в столицу придут кратковременные дожди. При этом температура воздуха останется комфортной для москвичей.
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