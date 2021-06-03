Синоптик рассказала о погоде в Москве в ближайшие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В пятницу и выходные в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков, передает РТ со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

По прогнозам синоптика, в пятницу температура воздуха в городе поднимется до +22...+24 градусов. В выходные столбики термометров могут подняться еще на один градус – до +25.

При этом Позднякова предупредила, что на следующей неделе в город придут кратковременные дожди, однако температура воздуха останется комфортной для москвичей.

"Начиная с понедельника погода немного испортится, потому что местами возможен кратковременный дождь, скажется влияние южного циклона. Ночи останутся теплыми, дневная температура за счет увеличения облачности будет порядка +22...+24 градусов", – заключила синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в этом году июнь в России будет теплым и не слишком дождливым.

По его словам, на европейской территории страны температура прогнозируется около и чуть выше нормы, а к востоку – выше нормы. Особенно значительные аномалии прогнозируются в Якутии.

