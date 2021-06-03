Синоптик рассказала о погоде в Москве в ближайшие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В пятницу и выходные в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков, передает РТ со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.
По прогнозам синоптика, в пятницу температура воздуха в городе поднимется до +22...+24 градусов. В выходные столбики термометров могут подняться еще на один градус – до +25.
При этом Позднякова предупредила, что на следующей неделе в город придут кратковременные дожди, однако температура воздуха останется комфортной для москвичей.
"Начиная с понедельника погода немного испортится, потому что местами возможен кратковременный дождь, скажется влияние южного циклона. Ночи останутся теплыми, дневная температура за счет увеличения облачности будет порядка +22...+24 градусов", – заключила синоптик.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в этом году июнь в России будет теплым и не слишком дождливым.
По его словам, на европейской территории страны температура прогнозируется около и чуть выше нормы, а к востоку – выше нормы. Особенно значительные аномалии прогнозируются в Якутии.
"Утро": синоптик рассказал о погоде в столичном регионе в четверг
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