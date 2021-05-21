Суд приостановил работу Центрального детского магазина на Лубянке на 7 дней

Центральный детский магазин на Лубянке закрыли на 7 суток. Такое наказание суд назначил владельцам магазина за нарушение антиковидных правил.

Поводом для судебного разбирательства стала автограф-сессия с актерами фильма "Майор Гром". Организаторы не рассчитали поток фанатов. Людей пришло много, началась давка. Судя по кадрам из магазина, о масках, перчатках и безопасной дистанции посетители не вспоминали.

Роспотребнадзор 18 мая составил протокол и опечатал магазин. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.