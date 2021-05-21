Третьяковская галерея и МТС представили цифровой арт-объект с эскизами талантливых детей

Фото: Владислав Хынку
В Новой Третьяковке на Крымском Валу открылась цифровая экспозиция "Искусство в космическом пространстве". Арт-объект создали дети – участники благотворительного проекта МТС "Поколение М" совместно с художником и скульптором Ростаном Тавасиевым, известным исследованиями взаимодействия искусства с научной фантастикой.
В основу экспозиции легли детские рисунки, отобранные по итогам совместной образовательной онлайн-программы МТС и Третьяковской галереи. В течение нескольких месяцев под руководством Ростана Тавасиева ребята в онлайне вдохновлялись космосом и учились воплощать свои творческие идеи. Свои работы ребята загружали на сайт проекта, чтобы побороться за возможность представить их в
Третьяковской галерее. Победителями, чьи работы легли в основу экспозиции, стали 15 школьников из 11 регионов России.
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова заявила, что многолетнее сотрудничество с МТС позволило создать систему творческих лифтов, позволяющую детям и подросткам бесплатно учиться у лучших мастеров и развивать свои таланты.
В свою очередь, президент МТС Вячеслав Николаев отметил, что каждый год более чем на треть увеличивается количество ребят, проходящих онлайн-обучение в рамках творческого благотворительного проекта, который компания реализует в сотрудничестве с ведущими культурными и образовательными учреждениями России. МТС и Третьяковская галерея уже третий год проводят выставки работ одаренных ребят по итогам художественного конкурса.
"Сегодня уже 30 миллионов детей из всех регионов страны прошли обучение с использованием digital-инструментов по более чем 15 направлениям творчества. 638 талантливых детей из 68 регионов, в том числе удаленных и малонаселенных, отобраны наставниками нашего проекта для дальнейшего обучения и продолжают развитие под руководством мастеров", – пояснил Николаев.
Все активности в группах и на сайте "Поколения М" (загруженные работы, лайки и репосты) МТС конвертирует в деньги и переводит на лечение тяжелобольных ребят. В рамках проекта собрано более 20 миллионов рублей, которые направлены на лечение 63 детей.
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