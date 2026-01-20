Форма поиска по сайту

20 января, 09:24

Политика

Трамп подтвердил, что пригласил Путина в "Совет мира"

Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пригласил Владимира Путина присоединиться к "Совету мира" для урегулирования конфликта в секторе Газа.

"Он был приглашен", – ответил американский лидер на соответствующий вопрос корреспондента агентства Reuters.

Однако данное предложение вызвало вопросы касательно предполагаемой повестки дня совета. Об этом написало британское издание Guardian, статью которого приводит "Газета.ру".

Авторы материала предположили, что Трамп мог направить приглашения на участие в Совете своим союзникам.

Глава Белого дома объявил о создании "Совета мира", который выступит временным органом управления в Газе, 16 января. Он назвал его величайшим и престижнейшим советом, который когда-либо собирался в мире.

В состав органа вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник США Стив Уиткофф, зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга, замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел и инвестор Марк Роуэн.

Помимо Путина, приглашения присоединиться к совету получили лидеры Казахстана и Белоруссии Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко. Первый согласился на предложение и в ответном письме Трампу выразил искреннюю благодарность.

