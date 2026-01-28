Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 7 км

Фото: ТАСС/Zuma

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на 7 километров над уровнем моря. Об этом сообщила региональная группа реагирования на извержения вулкана Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Пепловый шлейф распространился на 110 километров к западу от вулкана. В связи с активностью вулкана в регионе объявлен оранжевый код авиационной опасности.

В ноябре прошлого года еще один камчатский вулкан Безымянный также выбросил столб пепла на высоту 7 километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 150 километров в восточном направлении.

Позже впадение вулканического пепла зафиксировали в поселке Усть-Камчатск. Местным жителям выдавали защитные маски. Власти также призывали граждан как можно меньше находиться на улице.