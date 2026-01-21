Российские альпинисты опровергли блокирование на горе в Антарктиде

Фото: телеграм-канал "Клуб 7 Вершин"

Российские альпинисты, совершавшие восхождение на вулкан Сидлей в Антарктиде, опровергли информацию о том, что они там застряли. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на телеграм-канал "Клуб 7 Вершин".

СМИ ранее писали, что в группу входят 12 альпинистов. На высоте 1,5 тысячи метров их накрыла вьюга, из-за чего они якобы не могли сдвинуться с места 6 дней. Утверждалось, что экспедицией руководят гиды Артем Ростовцев и Александра Дорожукова.

"Утро было ясным и безветренным, прогноз радовал, но немного ошибся: ясная погода сменилась облачной, а слабый ветер впоследствии оказался совсем не слабым. 10 из 13 часов, потраченных на выход к вершине, нас сопровождала настолько густая облачность, что склон под ногами почти не читался, и иногда мы буквально упирались в стены ледяных глыб. В целости и сохранности, ориентируясь по приборам, мы вернулись в штурмовой лагерь", – говорится в публикации клуба.

Ранее туристическая группа из пяти человек отправилась в горы Карачаево-Черкесии. Во время движения по маршруту трое из них оступились и упали со склона. Двое получили черепно-мозговые травмы, еще один повредил колени.

Операцию по спасению туристов провели сотрудники МЧС России. Группу доставили к вертолету, который эвакуировал ее на турбазу в районе ущелья Махорское. Пострадавших передали врачам.