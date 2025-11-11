Трое туристов получили травмы в горах Карачаево-Черкесии

Фото: 123RF.com/robert82

Трое туристов получили множественные травмы, сорвавшись с ледяного склона в горах Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Как уточнили в ведомстве, туристическая группа из пяти человек собиралась посетить Махарское ущелье.

По предварительной информации, во время движения по маршруту трое из них оступились, что привело к срыву со склона.

Ранее спасатели эвакуировали на вертолете МЧС группу туристов, которая застряла в горах Сочи из-за непогоды. Уточняется, что люди переходили через реку Уруштен, вода в которой поднялась после сильных дождей. В составе группы было 8 человек, в том числе дети в возрасте 10 и 13 лет.

Госпитализация никому не потребовалась, состояние эвакуированных оценивалось как удовлетворительное.