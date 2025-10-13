Вертолет МЧС России эвакуировал группу туристов, застрявших в горах Сочи

Спасатели эвакуировали на вертолете МЧС России группу туристов, которая застряла в горах Сочи из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время группа доставлена на базу Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, которая расположена в поселке Навагинка. Состояние эвакуированных оценивается как удовлетворительное. Госпитализация никому из туристов не потребовалась.

О том, что зарегистрированная туристическая группа оказалась отрезана от маршрута, стало известно утром 13 октября. Это произошло, когда люди переходили через реку Уруштен, вода в которой поднялась после сильных дождей в Сочи. В составе группы было 8 человек, в том числе дети в возрасте 10 и 13 лет.

Ранее на связь вышли 6 туристов, которые пропали после поездки на личном автомобиле в лес на Камчатке. Группа собиралась вернуться 5 октября, но в установленное время они не приехали к месту.

Спасатели отправились в район урочища "Аквариум" Елизовского района, однако туристы сами вышли на связь. Выяснилось, что их задержка в лесу была запланированной. Жизни и здоровью путешественников ничего не угрожает.