Около тысячи человек оказались в ловушке на Эвересте из-за метели

Фото: ТАСС/AP/Pasang Rinzee Sherpa

Около тысячи человек застряли на восточном склоне Эвереста в Тибете из-за резкого ухудшения погоды в воскресенье, 5 октября. Об этом сообщает газета "Саньсян душибао".

По информации издания, альпинистов на высоте 5 тысяч метров застиг врасплох сильнейший за последние годы снегопад. Видимость на восточном склоне горы резко снизилась до одного метра. Также на некоторых участках маршрута снегопад полностью засыпал палатки.

Из-за сильной непогоды туристы не могут спуститься вниз самостоятельно. Вдобавок метель затрудняет проведение спасательной операции.

Ранее стало известно, что один альпинист погиб, еще двое пропали без вести из-за схода лавины в Альпах в Словении. Инцидент произошел на северо-западе страны недалеко от горы Тосц.