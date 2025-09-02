Группа россиян попала под камнепад на Эльбрусе

Фото: телеграм-канал "МЧС Кабардино-Балкарии"

Группа туристов из Москвы попала под камнепад во время восхождения на Эльбрус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Федерации альпинизма России Александра Пятницина.

По его словам, в группу входило восемь человек. Они остановились на отдых из-за акклиматизации и не поднимались в гору.

"Сорвался камень, девушку ударило. У нее ушиб, но с ней все в порядке, ей помогли по канатной дороге спуститься вниз, где ей оказали медпомощь", – заявил Пятницин.

Как отметил вице-президент организации, подобные инциденты в горах случаются часто. В связи с этим он напомнил о важном правиле: при нахождении на склоне всегда садиться лицом к нему и смотреть вверх.

Также он посоветовал использовать особенности рельефа для защиты от камней при остановке на перевале.

"Камни – частое явление, нужно правильно себя вести. В горах свои правила", – заключил Пятницин.

Ранее спасатели эвакуировали с гор шестерых альпинистов, попавших под камнепад на пике Сатпаева в Казахстане. Двое получили травмы ног.

До группы удалось добраться на вертолете Ми-8. Несмотря на отсутствие связи, спасатели смогли определить геолокацию группы на высоте 4,3 тысячи метров.