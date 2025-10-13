Туристическая группа оказалась отрезана от маршрута из-за дождей в Сочи

Фото: ТАСС/Клюшкин Виктор

Зарегистрированная туристическая группа оказалась отрезана от маршрута из-за подъема уровня воды в реке Уруштен после сильных дождей в Сочи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Уточняется, что вода поднялась, когда туристы переходили через реку. В составе группы было 8 человек, в том числе дети в возрасте 10 и 13 лет. На поиски людей выдвинулся вертолет со спасателями.

Ранее 6 туристов, которые отправились на личном автомобиле в лес на Камчатке и не вернулись, вышли на связь. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Изначально группа планировала вернуться 5 октября, но в назначенное время они не появились. Спасатели отправились в район урочища "Аквариум" Елизовского района, однако путешественники сами установили контакт. Оказалось, что их задержка в лесу была запланированной.