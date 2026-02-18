Форма поиска по сайту

18 февраля, 13:25

Происшествия

Блогер Катя Адушкина прокомментировала обвинения в мошенничестве

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/katusha_adushkina

Блогер Катя Адушкина прокомментировала в своем телеграм-канале обвинения в мошенничестве, связанные с ее проектом.

В ряде телеграм-каналов распространилась информация, что блогер в 2024 году активно рекламировала свой проект, в процессе чего потенциальным покупателям предлагали обучение онлайн-профессиям с психологической поддержкой, гарантируя возможность начать работу с клиентами сразу после завершения курса.

По словам пострадавших, пункт о трудоустройстве был прописан в договоре, однако не выполнен. Также предлагалась рассрочка, но на деле, как заявляют жертвы, девушке с ДЦП навязали кредит с процентами. Пострадавшие обратились в Роспотребнадзор и готовят коллективный иск.

В ответ Адушкина заявила, что подключила команду профессиональных консультантов и проводит внутренний аудит своего проекта. Вместе с тем блогер отметила, что видит всю информацию, распространяемую СМИ, а также поблагодарила фанатов за поддержку.

Ранее сообщалось, что столичный суд приговорил блогера Валерию Логецкую к 4 годам колонии общего режима за мошенничество на 32 миллиона рублей.

По данным следствия, она с марта 2023 по февраль 2025 года убедила руководство организации в том, что за деньги сможет организовать съемку рекламы и телепередач с их дальнейшей трансляцией на одном из телеканалов. В итоге обязательств она не выполнила, а полученными деньгами распорядилась по своему усмотрению.

