Гастрономические и ремесленные товары доступны на площадках фестиваля "Масленица"

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

На фестивальных площадках "Масленицы" в рамках проекта "Зима в Москве" работает ярмарка, где представлены фермерские продукты, деликатесы и изделия ручной работы. Каждая локация предлагает гостям свой ассортимент товаров, сообщила пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Например, на Тверской площади акцент сделан на продаже продуктов высокого качества. В рыбной лавке можно найти слабосоленую семгу и форель, рыбу холодного и горячего копчения, а также икру горбуши, кеты, осетра и щуки.

В сырной лавке доступны адыгейский сыр, сулугуни, брынза, чечил, а также традиционная адыгейская соль с чесноком. Мясная лавка представляет сыровяленые колбасы и аутентичные адыгейские суджуки из говядины, конины и индейки. Кроме того, в ассортименте есть маринованные индейки, куры, утки и перепела.

В отдельном павильоне разместили соленья из дикоросов Республики Коми: соленые белые грибы, грузди, маслята и рыжики. Сладкое направление представляют клюква в сахарной пудре, а также варенье из сосновых шишек, мяты, липового цвета, а также домбайский мед.

В Столешниковом переулке москвичи могут приобрести вкусные подарки: пряники, печенье, зефир, леденцы ручной работы и варенье из лесных ягод.

При этом торговая программа распространяется не только на центр Москвы, но и административные округа города. В частности, на Коптевском бульваре есть изделия в технике амигуруми, на Ореховом бульваре – авторские игрушки Елены Саксиной и ее учеников, в сквере у станции метро "Некрасовка" – подушки и различные сувениры ручной работы, в сквере у Гольяновского пруда – игрушки, созданные с использованием техники шитья.

Тем временем на улице Хачатуряна доступен широкий ассортимент авторских товаров, сделанных с любовью к народным традициям. Особое внимание привлекают символы Масленицы: куклы-чучела, куклы-хороводницы, солнечные обереги и яркие петрушки.

На прилавках посетители также могут увидеть текстильные изделия ручной работы, глиняные свистульки, саше с натуральными наполнителями, авторское мыло и детские товары.

Фестиваль "Масленица" предлагает не только развлекательную, но и насыщенную торговую программу, которая объединяет гастрономические деликатесы со всей России и творчество московских мастеров.

В рамках фестиваля все желающие могут принять участие и в спортивных состязаниях. Среди них – жив полена стоя и челночные прыжки в мешках. Соревнования организованы на 27 площадках и доступны ежедневно: в будни с 15:00 до 21:00, а в выходные – с 12:00 до 21:00.