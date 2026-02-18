Подмосковные врачи спасли мужчину с опасным нарушением кровоснабжения ноги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Врачи Люберецкой больницы спасли мужчину с тяжелым сосудистым осложнением в ноге. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Минздрав Московской области.

48-летний пациент находился на лечении в отделении химиотерапии, когда у него появилась резкая боль в правой ноге. Он рассказал врачам, что у него уже были нарушения кровоснабжения из-за сахарного диабета и курсов противоопухолевой терапии.

Медики провели мужчине обследование при помощи компьютерной томографии, которое показало перекрытие подвздошных артерий и отсутствие кровотока в ноге. Затем они решили срочно оперировать его.

"Из артерий ноги на всем протяжении с помощью катетера удалили тромботические массы и восстановили кровоток в нижней конечности. Поскольку у пациента были обнаружены атеросклеротические бляшки в сосудах подвздошных артерий, мы установили стент в пораженном участке", – отметил заведующий отделением сосудистой хирургии Родион Шилов.

В результате кровообращение нормализовалось. Мужчина прошел восстановление в стационаре сосудистой хирургии и выписался. Наблюдаться он будет в поликлинике по месту прикрепления и в Центре амбулаторной онкологической помощи.

