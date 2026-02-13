Врачи в Москве спасли мужчину, у которого в груди застряла пробка от бутылки

Фото: телеграм-канал "Склиф"

Врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского спасли мужчину, у которого в груди застряла пробка от бутылки. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Выяснилось, что мужчина отправился кататься на снегоходах, взяв с собой бутылку коньяка, которую он спрятал под курткой. Однако произошло падение с транспортного средства, в результате чего емкость пробила грудную клетку пациента, а пробка застряла в плевральной полости.

Мужчину госпитализировали. Врачи обнаружили, что пробка пробила мягкие ткани и мышцы пострадавшего, а также травмировала плевру, которая защищает легкие.

"Торакальные хирурги ушили травмированные ткани в операционной и удалили пробку торакоскопически – через небольшой прокол", – сообщили в медучреждении.

При этом также выяснилось, что часть пробки находилась на поверхности легкого, но в труднодоступном месте. Ее удалось обнаружить и удалить, благодаря чему инфекция не распространилась по организму. Через 5 дней лечения мужчина выписался, пообещав врачам, что больше не будет так поступать.

Ранее врачи детской больницы Сперанского обнаружили у школьника в мочевом пузыре кусок пластилина размером с киви. При обращении к медикам 13-летний пациент пожаловался на боль при мочеиспускании.

Специалисты обследовали мальчика, после чего провели ему цистотомию. Во время операции ребенку сделали небольшой разрез на мочевом пузыре и пинцетом удалили крупный кусок пластилина. Мальчик уже восстановился.

