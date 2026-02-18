Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 14:54

Общество

Врачи Новосибирска удалили юноше почку размером с 5-литровую бутылку

Фото: zdrav.nso.ru

Врачи Новосибирска удалили 17-летнему юноше почку, раздувшуюся до размеров 5-литровой бутылки. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Детский хирург-уролог Ирина Живолуп рассказала, что молодой человек поступил в стационар ДГКБ № 1 из амбулаторного звена. Он планировал устроиться на работу, поэтому перед этим сделал УЗИ, которое выявило объемное образование в брюшной полости.

"Мы стали обследовать, оказалось, что это гидронефроз левой почки с отсутствием паренхимы (основной ткани органа, выполняющей его функции. – Прим. ред.)", – добавила Живолуп.

Гидронефроз – это заболевание почки, характеризующееся нарастающим расширением ее полостей, атрофией почечной паренхимы из-за нарушения циркуляции крови и оттока мочи из органа. Зачастую болезнь протекает бессимптомно и обнаруживается случайно при УЗИ, пояснили в ведомстве.

"У нашего пациента почка достигла размеров пятилитровой бутылки! Она занимала почти весь объем живота и давила на все соседние органы. Это была настоящая бомба замедленного действия: любая травма, случайный удар в живот – и мешок мог разорваться внутри", – добавили в ДГКБ № 1.

Операцию юноше провели 3 хирурга. Они откачали скопившуюся жидкость через 4 небольших прокола, а потом удалили орган. В настоящее время юноша идет на поправку. После выписки он сможет выйти на работу, указали в Минздраве.

Ранее подмосковные медики спасли от ампутации 12-летнего мальчика с обмороженными ногами. Обморожение он получил во время прогулки с друзьями по лесопарку. В качестве лечения ребенку назначили комплексную терапию, после прохождения которой он вернулся домой.

В Москве провели уникальную операцию по лечению синдрома Минора

Читайте также


медицинаобществорегионы

Главное

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика