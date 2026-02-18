Врачи Новосибирска удалили юноше почку размером с 5-литровую бутылку

Фото: zdrav.nso.ru

Врачи Новосибирска удалили 17-летнему юноше почку, раздувшуюся до размеров 5-литровой бутылки. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Детский хирург-уролог Ирина Живолуп рассказала, что молодой человек поступил в стационар ДГКБ № 1 из амбулаторного звена. Он планировал устроиться на работу, поэтому перед этим сделал УЗИ, которое выявило объемное образование в брюшной полости.

"Мы стали обследовать, оказалось, что это гидронефроз левой почки с отсутствием паренхимы (основной ткани органа, выполняющей его функции. – Прим. ред.)", – добавила Живолуп.

Гидронефроз – это заболевание почки, характеризующееся нарастающим расширением ее полостей, атрофией почечной паренхимы из-за нарушения циркуляции крови и оттока мочи из органа. Зачастую болезнь протекает бессимптомно и обнаруживается случайно при УЗИ, пояснили в ведомстве.

"У нашего пациента почка достигла размеров пятилитровой бутылки! Она занимала почти весь объем живота и давила на все соседние органы. Это была настоящая бомба замедленного действия: любая травма, случайный удар в живот – и мешок мог разорваться внутри", – добавили в ДГКБ № 1.

Операцию юноше провели 3 хирурга. Они откачали скопившуюся жидкость через 4 небольших прокола, а потом удалили орган. В настоящее время юноша идет на поправку. После выписки он сможет выйти на работу, указали в Минздраве.

