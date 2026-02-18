Форма поиска по сайту

18 февраля, 16:01

Общество

Средний размер пенсии россиян вырос на 2 тыс рублей за год

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Средний размер пенсии в России увеличился на 2 079 рублей за год. В январе она составила свыше 25 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Соцфонда.

При этом средний размер пенсии работающих пенсионеров в январе достиг 23 279 рублей, а неработающих – 25 678 рублей. Согласно информации на январь 2025 года, средний размер пенсии был на уровне 23 175 рублей.

Социальные пенсии проиндексируют в России на 6,8% с 1 апреля. Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4,3 миллиона пенсионеров, из которых около 3,6 миллиона – получатели социальных пенсий и около 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения.

Для назначения страховой пенсии в 2026 году необходимо выполнение трех условий – достижение пенсионного возраста, наличие страхового стажа и накопление необходимого количества пенсионных баллов.

При этом мужчины смогут уйти на пенсию по старости в 64 года, а женщины – в 59 лет. Этот год станет последним в переходном периоде, когда происходит постепенное повышение пенсионного возраста для назначения пенсии.

В России предложили отправлять бесплатные СМС-сообщения о начислении пенсии

