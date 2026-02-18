Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 16:06

Общество
Главная / Новости /

Врач Демьяновская: снегопад может оказать влияние на людей с хроническими заболеваниями

Врач рассказала, у кого может ухудшиться самочувствие из-за снегопада

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Из-за снегопада, который ожидается в столице, люди с некоторыми заболеваниями будут ощущать слабость. Об этом в беседе с RT рассказала невролог Екатерина Демьяновская.

"Люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, дегенеративными заболеваниями позвоночника и суставов, последствиями травм головы могут ощутить сонливость, общую слабость, снижение концентрации внимания, боль в спине и суставах", – сказала она.

При этом здоровые люди спокойно перенесут метель, так как организм имеет свойство подстраиваться к таким изменениям, пояснила специалист. Однако из-за пасмурной погоды снижается уровень серотонина и меняется режим секреции мелатонина. Это может привести к переменам настроения и повлиять на сон.

Также в зоне риска находятся метеозависимые люди и те, у кого часто бывают приступы мигрени, предупредила Демьяновская. Сосудистая стенка реагирует на барометрические изменения, что приводит к повышению или снижению артериального давления. Тонус сосудов меняется, из-за чего возникает головная боль.

Для снижения нагрузки на организм в непогоду врач порекомендовала соблюдать привычный режим сна и питания, а также пить больше воды и измерять давление.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что с 06:00 19 февраля до 06:00 20 февраля в Москве выпадет более 50% месячной нормы осадков. По его словам, снегопад будет усиливаться с каждым часом.

В связи с приближающимся снегопадом в столице и области объявили оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 00:00 19 февраля до 00:00 20 февраля.

Более 70% месячной нормы осадков может выпасть в Москве за сутки 19 февраля

Читайте также


обществопогода

Главное

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика