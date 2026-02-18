Врач Демьяновская: снегопад может оказать влияние на людей с хроническими заболеваниями

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Из-за снегопада, который ожидается в столице, люди с некоторыми заболеваниями будут ощущать слабость. Об этом в беседе с RT рассказала невролог Екатерина Демьяновская.

"Люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, дегенеративными заболеваниями позвоночника и суставов, последствиями травм головы могут ощутить сонливость, общую слабость, снижение концентрации внимания, боль в спине и суставах", – сказала она.

При этом здоровые люди спокойно перенесут метель, так как организм имеет свойство подстраиваться к таким изменениям, пояснила специалист. Однако из-за пасмурной погоды снижается уровень серотонина и меняется режим секреции мелатонина. Это может привести к переменам настроения и повлиять на сон.

Также в зоне риска находятся метеозависимые люди и те, у кого часто бывают приступы мигрени, предупредила Демьяновская. Сосудистая стенка реагирует на барометрические изменения, что приводит к повышению или снижению артериального давления. Тонус сосудов меняется, из-за чего возникает головная боль.

Для снижения нагрузки на организм в непогоду врач порекомендовала соблюдать привычный режим сна и питания, а также пить больше воды и измерять давление.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что с 06:00 19 февраля до 06:00 20 февраля в Москве выпадет более 50% месячной нормы осадков. По его словам, снегопад будет усиливаться с каждым часом.

В связи с приближающимся снегопадом в столице и области объявили оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 00:00 19 февраля до 00:00 20 февраля.

