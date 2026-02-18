18 февраля, 16:58Спорт
Белорусские спортсмены не получили в подарок спонсорские смартфоны на ОИ-2026
Фото: depositphotos/ligora
Белорусские спортсмены, так же как и россияне, не получили в подарок смартфоны от организаторов Олимпийских игр 2026 года в Италии. Об этом в беседе с ТАСС заявила одна из атлеток из Белоруссии.
"Нам тоже не давали телефоны", – указала собеседница.
Перед началом ОИ спонсор Международного олимпийского комитета (МОК) представил эксклюзивную версию мобильного телефона для участников Олимпиады. Предполагалось, что его получат почти 3 800 спортсменов, которые приедут на Игры.
Российские атлеты, аналогично спортсменам из Белоруссии, выступают на играх в нейтральном статусе. Они также не получили в подарок телефоны. Вместо этого организаторы соревнований раздавали россиянам коробки с шампунем и зубной пастой.
Отказ дарить смартфоны на Олимпийских играх стал демонстрацией отношения к российским спортсменам, указывала депутат Госдумы Светлана Журова. Парламентарий удивилась таким подаркам, отметив, что в ее время такого не было.