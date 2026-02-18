Захарова сравнила реплику Макрона о свободе слова с фразой Пугачевой

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Слова французского лидера Эммануэля Макрона о свободе слова можно сравнить с признанием певицы Аллы Пугачевой о фейковости ее брака с артистом Филиппом Киркоровым, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Многие догадывались об этой тайне Эммануэля, которая заняла третье место в моем личном рейтинге откровений", – указала Захарова в своем телеграм-канале.

Она добавила, что на первом месте находятся экс-лидеры ФРГ и Франции Ангела Меркель и Франсуа Олланд, которые заявляли, что не собирались выполнять минские договоренности. На втором месте оказалась Пугачева.

"Надеюсь, что Макрон на этом признании не остановится", – добавила Захарова.

Ранее президент Франции указывал, что свобода слова не может существовать в Сети без прозрачных алгоритмов. Он уверен, что международным компаниям нужно обеспечить прозрачность алгоритмов рекомендаций записей на своих платформах, так как на каждой из них "алгоритмы являются предвзятыми".

