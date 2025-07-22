Дуров заявил, что любую IT-компанию во Франции могут объявить вне закона

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Во Франции технологические компании могут объявить преступными группировками и ограничить их работу только из-за действий бюрократов. Об этом заявил создатель мессенджера Telegram Павел Дуров на своей странице в соцсети X.

Подобным образом Дуров прокомментировал публикацию компании X с обвинениями в адрес французского правительства в "политически мотивированном уголовном расследовании" в отношении их одноименной соцсети якобы из-за подозрений в манипуляции алгоритмами. В компании заявили, что данное расследование угрожает свободе выражения пользователей соцсети.

Предприниматель подчеркнул, что французские бюрократы, стремящиеся продвинуться по карьерной лестнице за счет жителей страны, своими действиями сведут к минимуму инвестиции в сферу технологий во Франции, на привлечение которых были потрачены десятилетия.

В конце августа 2024 года Дурова задержали во Франции. Ему было предъявлено обвинение в 10 преступлениях, в том числе в администрировании платформы для реализации незаконных транзакций. Несколько позже его выпустили под залог, но оставили под судебным надзором.

При этом Дуров добился смягчения судебного надзора во Франции. Если раньше ему было необходимо запрашивать специальное разрешение для выезда за пределы страны, так как ему нужно постоянно отмечаться в полицейском участке, то теперь Дуров сможет уезжать из страны на 14 дней без этого документа.