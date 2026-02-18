Форма поиска по сайту

18 февраля, 17:05

Шоу-бизнес

Муж Орбакайте с иронией прокомментировал шопинг супруги в США

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Муж российской певицы Кристины Орбакайте Михаил Земцов не удержался от ироничных комментариев во время шопинга супруги в США. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на соцсети артистки.

Орбакайте рассказала, что покупки в бутиках оказались не такими удачными, как она ожидала. Земцов тем временем снимал происходящее на видео.

Певица в какой-то момент обратила внимание на блестящее платье с тонкими бретелями. Наряд, стоимостью 1 196 долларов (около 91 700 рублей. – Прим. ред.), артистка сочла вполне доступным. Однако ее муж был другого мнения.

"Тебе не стыдно? Недорогое", – удивился Земцов

Орбакайте объяснила, что для модного дома Schiaparelli такая цена действительно считается скромной. Однако, примерив платье, певица осталась недовольна. Фасон, по ее мнению, добавил объема и испортил силуэт, в связи с чем она быстро сняла наряд.

Ранее певец Прохор Шаляпин купил маме квартиру в доме напротив своего. Он рассказал, что раньше она проживала в Мытищах, а теперь переехала в Даниловский район Москвы ближе к сыну. Шаляпин отметил, что у его дома удобное расположение – недалеко находится метро. Он также добавил, что прожил в этом районе большую часть своей жизни.

