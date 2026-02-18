Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 12:19

Происшествия

Блогер Логецкая получила 4 года колонии за мошенничество на 32 млн рублей

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Столичный суд приговорил 29-летнего блогера Валерию Логецкую к 4 годам исправительной колонии общего режима за мошенничество на 32 миллиона рублей. Об этом сообщила прокуратура Москвы в MAX.

Следствие установило, что с марта 2023 по февраль 2025 года она убедила руководство организации, название которой не уточняется, что за деньги сможет организовать съемку рекламы и телепередач с их дальнейшей трансляцией на одном из телеканалов. Обязательств Логецкая не выполнила, а полученными деньгами распорядилась по своему усмотрению.

Ее признали виновной по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере"). Осужденную взяли под стражу в зале суда.

Ранее Мосгорсуд отказался перевести под домашний арест криптоблогера Битмаму (настоящее имя Валерия Федякина), осужденную за мошенничество. Изменить меру пресечения просил адвокат Федякиной, который указал, что блогер с сентября 2023 года содержится в СИЗО вместе с малолетней дочерью.

Федякину в январе 2025-го обвинили в хищении крупных сумм биткоинов и дирхамов. Общая сумма ущерба, по данным правоохранителей, составила не менее 2,2 миллиарда рублей. В июне прошлого года суд Москвы приговорил Федякину к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима

"Московский патруль": суд отложил заседание по делу блогера Виктории Логецкой

Читайте также


судыпроисшествияшоу-бизнес

Главное

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика