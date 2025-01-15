ТАСС: блогер Битмама обвиняется в хищении биткоинов и миллионов дирхамов

Фото: 123RF/jolly5xpander

Блогер Битмама (настоящее имя Валерия Федякина. – Прим. ред.) обвиняется в хищении крупных сумм биткоинов и дирхамов. Общая сумма ущерба составляет не менее 2,2 миллиарда рублей, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Федякина подозревается в хищении крупных сумм денежных средств, в том числе дирхамов и биткоинов, с использованием схем, связанных с привлечением инвесторов. В материалах дела сказано, что ущерб лишь по одному эпизоду составляет порядка 800 миллионов рублей", – отмечается в сообщении.

Как говорится в материалах дела, Федякина предлагала инвесторам вложения в криптовалюту с обещанием высокой доходности. После этого средства пропадали. В настоящее время счета и активы подсудимой арестованы.

У Федякиной также имеется вид на жительство в ОАЭ. Ей предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). При этом блогер своей вины не признает.

Между тем суд отказался отпускать из-под домашнего ареста блогеров Валерию (Лерчек) и Артема Чекалиных по делу о выводе из России более 250 миллионов рублей. Бывших супругов отправили под домашний арест еще в октябре. Вместе с ними был арестован их партнер по бизнесу Роман Вишняк. Позднее меру пресечения блогерам продлевали.