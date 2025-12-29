Россияне раскритиковали Орбакайте, которая назвала себя "девочкой-католичкой"

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Российские пользователи раскритиковали советскую эстрадную певицу Кристину Орбакайте, которая во время поздравления своих подписчиков с Рождеством назвала себя "девочкой-католичкой". Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на видеообращение артистки, размещенное в соцсетях.

В настоящее время Орбакайте вместе с мужем и дочерью живет в США. На время праздников семья отправилась в Куршевель, где артистка и записала свое видеообращение вместе с дочерью.

"Мы, девочки-католички, поздравляем всех с Рождеством! Счастья, радости, удачи и любви", – заявила исполнительница.

Для многих слова певицы стали неожиданностью, хотя Орбакайте придерживалась католических традиций еще в тот период, когда жила в Москве. Однако российские пользователи предположили, что артистка намеренно указала на свою принадлежность к западному миру.

"Уже и веру поменяла?" – задались вопросом пользователи в комментариях под видео.

Ранее служба госбезопасности Латвии включила Орбакайте, а также музыканта Горана Бреговича в список лиц, которым запрещен въезд на территорию страны. Утверждалось, что их выступления не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии.

При этом Эстония решила не вводить запрет на въезд Орбакайте. Была проведена проверка, по результатам которой оснований для этого не было обнаружено.

