Служба госбезопасности Латвии запретила въезд в страну певице Орбакайте

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Латвийская служба госбезопасности включила певицу Кристину Орбакайте и музыканта Горана Бреговича в список лиц, которым запрещен въезд на территорию страны. Об этом сообщает портал латвийского радио и телевидения LSM.

По оценке Службы государственной безопасности (СГБ), выступления Орбакайте и Бреговича не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии. Как передает портал, у артистов запланированы концерты в Латвии этим летом.

В отличие от Латвии, Эстония не будет вводить запрет на въезд Орбакайте. Запланированный концерт певицы пройдет в установленные сроки, передает Postimees со ссылкой на советника по коммуникациям эстонского министерства культуры Ханнуса Лууре.

Он отметил, что была проведена проверка, по результатам которой оснований для запрета на въезд не обнаружено. Как заявил чиновник, ведомство поддерживает связь с организаторами концерта певицы, который состоится 25 мая в Таллине.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против Shaman и Джигурды. Всего в список вошли 20 российских деятелей культуры и спорта.

Также под санкции Украины подпал артист цирка Юрий Куклачев. В ответ на это он пригласил Зеленского на свой спектакль.