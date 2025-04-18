Куклачев пригласил Зеленского на свой спектакль после введения санкций

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Народный артист РСФСР, артист цирка Юрий Куклачев в ответ на введенные против него санкции пригласил президента Украины Владимира Зеленского на свой цирковой спектакль.

"Рекомендую, посетите наш добрый спектакль, чтобы вы вспомнили о настоящих человеческих ценностях, которые, к сожалению, забыли", – цитирует ТАСС Куклачева.

По его словам, 1 июня, в День защиты детей, в Театре эстрады покажут шоу, которое "не дает спокойно спать Зеленскому".

"Вместе с президентским фондом культурных инициатив мы ведем свою культурную СВО. За одну неделю мы проехали по городам России, и более 10 тысяч детей, чьи родители участвуют на передовой, бесплатно (увидели. – Прим. ред.) наше яркое, грандиозное шоу "Самый добрый клоун", – сказал Куклачев.

При этом он также назвал профессию клоуна не только редкой, но и опасной. Куклачев привел в пример актера Чарли Чаплина, против которого объявлял санкции Гитлер, а также сатирика Михаила Задорнова.

Зеленский ранее подписал указ о санкциях против 20 российских деятелей культуры и спорта. В список в том числе попали Куклачев, певец Shaman, артист балета Николай Цискаридзе и актер Никита Джигурда. Как следует из документа, санкции введены сроком на 10 лет.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, в свою очередь, удивилась, что у Зеленского нет претензий к кошкам дрессировщика.