Зеленский ввел санкции против Shaman и Джигурды

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев; Москва 24/Антон Великжанин

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против 20 российских деятелей культуры и спорта. В список в том числе попали певец Shaman и актер Никита Джигурда, следует из официального документа офиса президента Украины.

Среди лиц, подпавших под украинские санкции, – актриса Ирина Апексимова, артист балета Николай Цискаридзе, музыкант Александр Розенбаум, режиссер Егор Кончаловский, исполнитель российского рока Гарик Сукачев, дрессировщик кошек Юрий Куклачев и фехтовальщица Софья Великая.

В документе уточняется, что санкции введены сроком на 10 лет.

Ранее Евросоюз ввел ограничения против комика Михаила Галустяна и телеведущей Юлии Барановской в рамках 16-го пакета санкций. ЕС объяснил свои меры тем, что юморист якобы занимался "милитаризацией российской молодежи" в движении "Юнармия".

Галустян удивился тому, что его внесли в список санкций. Он добавил, что всех российских артистов не запретить.