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Страны Евросоюза должны участвовать в переговорах по урегулированию украинского кризиса, тогда пункт о снятии санкций ЕС может войти в итоговое соглашение о мире. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Его цитирует ТАСС.

Политик пояснил, что США не могут отменить некоторые ограничения против России, поскольку они были введены Евросоюзом.

Ранее СМИ писали, что американский лидер Дональд Трамп может отменить санкции против России ради мира на Украине. По данным журналистов, смягчение мер рассматривается как "разменная монета" для компромисса в переговорах между Вашингтоном и Москвой.

В настоящее время против России действует больше санкций, чем против любой другой страны мира, заявлял ранее Владимир Путин. В отношении отечественных физических и юридических лиц введено 28 595 ограничений.

По мнению Путина, страны Запада в дальнейшем не собираются "стесняться" или придавать "видимость приличия" в теме антироссийских санкций. Они угрожают новыми ограничениями и "штампуют" их одни за другими.