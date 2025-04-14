Лавров: Россия не просит отменять введенные против нее санкции

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Россия не просит отменять введенные против нее санкции. Об этом в интервью газете "Коммерсант" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы, как вы знаете, ну если вы следите за дискуссией в нашем обществе, мы не бегаем ни за кем", – подчеркнул Лавров.

Он уточнил, что в плане торговых связей с Соединенными Штатами все будет зависеть от того, как они планируют реализовывать возобновление экономического взаимодействия, которое, по его данным, перекрыто на 95%.

"По сравнению с рекордными какими-то там 30 миллиардами долларов десять лет назад оно перекрыто практически полностью незаконными санкциями", – подчеркнул министр.

Также Лавров заявил, что глобализации мировой экономики больше не существует, она была разрушена бывшим лидером США Джо Байденом, когда тот вводил санкции. Байден сделал рестрикции единственным инструментом своей внешней политики, считает глава российского дипведомства.

Между тем американский президент Дональд Трамп 12 апреля продлил антироссийские санкции, введенные Байденом. Речь идет о документе, опубликованном от 15 апреля 2021 года, который администрация 46-го президента США не раз расширяла и продлевала.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя продление санкций, заявил, что у Москвы не было завышенных ожиданий по данному вопросу. Он подчеркнул, что Россия и Соединенные Штаты находятся на начальной стадии нормализации отношений, которые приходится выстраивать заново.

