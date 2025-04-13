Депутат Чепа: продление санкций США против России является частью переговоров

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Продление президентом США Дональдом Трампом санкций против России является частью переговоров, заявил депутат Алексей Чепа в разговоре с изданием "Лента.ру".

"Другого невозможно было ожидать, потому что до мирного соглашения принятие другого решения вызвало бы шквал атак на Трампа и при этом повлияло бы на конечный результат соглашения. Это было бы хуже для нас", – отметил парламентарий.

Депутат напомнил, что РФ живет под американскими санкциями с 70-х годов и до конца они не будут сняты. По его словам, россиянам следует относиться к продлению санкций спокойно и без резких ответов.

Ранее Трамп подписал указ, предусматривающий продление на год антироссийских санкций, которые были введены бывшим президентом США Джо Байденом. Речь идет о документе, опубликованном от 15 апреля 2021 года, который администрация Байдена не раз расширяла и продлевала.

Изначально правительство США ввело ограничения против российских частных и юридических лиц. По мнению американских властей, эти компании могли быть причастны к кибератакам, вмешательствам в выборы в Штатах и иных странах, а также к убийствам американцев и финансовым операциям по обходу санкций.