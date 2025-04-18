Захарова прокомментировала санкции Зеленского против Куклачева

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова удивилась, что у украинского президента Владимира Зеленского, который ввел санкции против Юрия Куклачева, нет претензий к кошкам дрессировщика. Об этом сообщает Life.ru.

"Хотя, видимо, все впереди", – добавила дипломат.

Вместе с тем режиссер и сценарист Егор Кончаловский заявил, что он никак не относится к своему внесению в санкционные списки Украины.

"Я, если честно, думал, что я давно в каких-то списках, потому что ездил в Донбасс не раз. Поэтому ничего здесь для меня нового нет", – рассказал он в беседе с RT.

Кончаловский также усомнился, что внесение в список санкций чем-то ему грозит. Также сценарист выразил надежду, что киевский режим не продлится долго, после чего начнется "новая эра".

По подписанному Зеленским указу были введены санкции против 20 российских деятелей культуры и спорта. В частности, в списках оказались певец Shaman, актер Никита Джигурда, актриса Ирина Апексимова, артист балета Николай Цискаридзе.

Кроме того, ограничения распространились на музыканта Александра Розенбаума, фехтовальщицу Софью Великую и исполнителя российского рока Гарика Сукачева.