Симоньян прокомментировала новые санкции Украины против журналистов РФ

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Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала новые санкции Киева против российских журналистов.

Украинский президент Владимир Зеленский включил в свой санкционный список журналистов издания "Украина.ру", агентства Sputnik, телеканалов RT, ВГТРК, НТВ и прочих российских СМИ. Под ограничения попали главные редакторы, военные корреспонденты, операторы и прочие сотрудники этих изданий.

По словам Симоньян, российские журналисты своими глазами видят, что происходит сегодня на Украине, и Зеленскому это не нравится.

"Коллеги передают спасибо: посмеялись от души. Отменяют путевки в санаторий Львова. Всем им объявляю отдельную благодарность за блестящую работу!" – написала Симоньян в своем телеграм-канале.

Ранее шесть государств Евросоюза выразили готовность ввести новые антироссийские санкции из-за конфликта на Украине. Новыми рестрикциями они планируют показать "приверженность" к урегулированию кризиса на Украине, а также намерения продолжать "оказывать давление" на Россию.

В свою очередь, вице-премьер Сербии Александр Вулин заверил, что сербские власти ни под каким предлогом не будут блокировать вещание российских СМИ. По его словам, в Евросоюзе запрещают репортажи всех СМИ, которые не повторяют тезисы Брюсселя.