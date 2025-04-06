Патриарх Кирилл наградил Симоньян орденом княгини Ольги

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян в честь ее дня рождения церковным орденом равноапостольной княгини Ольги III степени.

"Во внимание к вашему вкладу в утверждение духовно-нравственных ценностей в жизни современников, а также в связи с отмечаемой датой полагаю справедливым удостоить вас ордена равноапостольной княгини Ольги (III степени)", – говорится в послании на сайте РПЦ.

Как отметил предстоятель Русской православной церкви, работа Симоньян является ярким примером высочайшего профессионализма, верности своему призванию, а также принципиального и ответственного отношения к делу.

По словам патриарха, Симоньян в условиях тотального идеологического давления на страну смогла создать масштабные медиаплатформы, которые объективно освещают важнейшие события и способствуют развитию международного диалога.

"Милостивый Господь да ниспошлет вам силы и вдохновение для новых свершений, да подаст вам и вашим близким доброе здравие и укрепит в дальнейших трудах", – добавил патриарх.

В конце декабря 2024 года Владимир Путин наградил Симоньян орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Более того, президент наградил орденами бывшего посла РФ в США Анатолия Антонова и последнего из членов первого состава отряда космонавтов Бориса Волынова, а девятикратная олимпийская чемпионка по гимнастике Лариса Латынина получила от российского лидера орден "За заслуги перед Отечеством" I степени.