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19 января, 16:30

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Главред RT Симоньян: состояние Тиграна Кеосаяна остается прежним

Симоньян рассказала о состоянии телеведущего Тиграна Кеосаяна

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Состояние телеведущего Тиграна Кеосаяна остается прежним, написала его супруга, главред RT Маргарита Симоньян в телеграм-канале.

Она поблагодарила всех, кто молится в эти дни за ее мужа. По ее словам, "это огромное количество людей".

"Знаю, что многие переживают, не получая новостей о его состоянии, спрашивают, пишут мне – знакомые и незнакомые. К сожалению, мне нечего сообщить. Состояние прежнее", – говорится в публикации.

Симоньян указала, что Кеосаян спит, а она, дети и обе мамы ждут. Они будут "ждать столько, сколько понадобится", уточнила она.

Телеведущий пережил клиническую смерть и находится в коме. Симоньян поясняла, что у ее мужа больное сердце. Она призвала всех, кто любит Кеосаяна, помолиться за него.

В Кремле пожелали телеведущему скорейшего выздоровления. Пресс-секретарь российского президента назвал Кеосаяна своим другом.

Главред радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян выразил надежду, что Тигран со всем справится.

Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть

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