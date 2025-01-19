Главред RT Симоньян: состояние Тиграна Кеосаяна остается прежним

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Состояние телеведущего Тиграна Кеосаяна остается прежним, написала его супруга, главред RT Маргарита Симоньян в телеграм-канале.

Она поблагодарила всех, кто молится в эти дни за ее мужа. По ее словам, "это огромное количество людей".

"Знаю, что многие переживают, не получая новостей о его состоянии, спрашивают, пишут мне – знакомые и незнакомые. К сожалению, мне нечего сообщить. Состояние прежнее", – говорится в публикации.

Симоньян указала, что Кеосаян спит, а она, дети и обе мамы ждут. Они будут "ждать столько, сколько понадобится", уточнила она.

Телеведущий пережил клиническую смерть и находится в коме. Симоньян поясняла, что у ее мужа больное сердце. Она призвала всех, кто любит Кеосаяна, помолиться за него.

В Кремле пожелали телеведущему скорейшего выздоровления. Пресс-секретарь российского президента назвал Кеосаяна своим другом.

Главред радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян выразил надежду, что Тигран со всем справится.