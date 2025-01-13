Захарова назвала глупыми украинские СМИ, "давящиеся" новостями о коме Кеосаяна

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала украинские СМИ, злорадствующие по поводу новости о коме режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна.

"Бандеровская медиа обслуга уже дней пять пережевывает новость о коме Тиграна Кеосаяна. Пережевывает, давится, извергает и снова пережевывает. Но удивительнее другое. Вся эта безбожная смердящая инфоканава как по команде начала произносить слово "карма", – написала дипломат в телеграм-канале.

Захарова напомнила, что канонически карма описана как часть мировоззрения, согласно которому действия человека влияют на его последующую жизнь. Она подчеркнула, что карма является концепцией о закономерности в рамках между предыдущей и последующей жизнями.

"Им уже давно все равно, что выглядят они невероятно глупо и обличают свою необразованность", – отметила представитель МИД.

Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. Как рассказала его супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян, у телеведущего больное сердце. Она призвала всех, кто любит Кеосаяна, помолиться за него.