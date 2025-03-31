Шесть стран ЕС выразили готовность ввести новые санкции против России

Фото: 123RF/megaflopp

Шесть государств Евросоюза готовы ввести новые антироссийские санкции из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на заявление глав МИД стран и лидера евродипломатии Кайи Каллас.

Согласно документу, в число государств, которые выразили готовность к рестрикциям, вошли Великобритания, Германия, Испания, Италия, Польша и Франция. Новыми санкциями они планируют показать "приверженность" к урегулированию кризиса на Украине, отмечается в заявлении.

Также они намерены "оказывать давление" на Россию. При этом страны ЕС, как уточняется в документе, не хотят размораживать российские активы до завершения конфликта.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции "причиняют боль" России, поэтому они сохранятся до урегулирования украинского конфликта. Она назвала их мощным рычагом, отметив, что рестрикции влияют на российскую экономику.

При этом Каллас признала, что антироссийские санкции в действительности наносят ущерб экономикам стран Центральной Азии. Несмотря на это, она заявила о необходимости введения новых ограничительных мер против Москвы. Каллас также добавила, что в ЕС продолжают работу над 17-м пакетом санкций.

