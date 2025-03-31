Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 марта, 20:57

Политика

Шесть стран ЕС выразили готовность ввести новые санкции против России

Фото: 123RF/megaflopp

Шесть государств Евросоюза готовы ввести новые антироссийские санкции из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на заявление глав МИД стран и лидера евродипломатии Кайи Каллас.

Согласно документу, в число государств, которые выразили готовность к рестрикциям, вошли Великобритания, Германия, Испания, Италия, Польша и Франция. Новыми санкциями они планируют показать "приверженность" к урегулированию кризиса на Украине, отмечается в заявлении.

Также они намерены "оказывать давление" на Россию. При этом страны ЕС, как уточняется в документе, не хотят размораживать российские активы до завершения конфликта.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции "причиняют боль" России, поэтому они сохранятся до урегулирования украинского конфликта. Она назвала их мощным рычагом, отметив, что рестрикции влияют на российскую экономику.

При этом Каллас признала, что антироссийские санкции в действительности наносят ущерб экономикам стран Центральной Азии. Несмотря на это, она заявила о необходимости введения новых ограничительных мер против Москвы. Каллас также добавила, что в ЕС продолжают работу над 17-м пакетом санкций.

Черноморская сделка не будет восстановлена до снятия западных санкций с судов – Кремль

Читайте также


Сюжет: Санкции
политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика