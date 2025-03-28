Глава дипломатии ЕС Каллас: санкции против России вредят Центральной Азии

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Антироссийские санкции в действительности наносят ущерб экономикам стран Центральной Азии. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Несмотря на это, она заявила о необходимости введения новых ограничительных мер против Москвы, чтобы не допустить обхода санкций через Центральную Азию и прочие регионы.

"Я понимаю, что эти санкции наносят ущерб вашей экономике, но ясно, что мы все хотим прекращения этой войны. Нельзя допустить, чтобы российские компании обратились к Центральной Азии для обхода санкций", – приводит ТАСС слова Каллас.

Она добавила, что в ЕС продолжают работу над 17-м пакетом санкций против России.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что урегулирование украинского конфликта требует переоценки глобальной архитектуры санкций. В свою очередь, в Минфине США отметили, что готовы рассмотреть вероятность повторного присоединения России к банковской системе SWIFT в контексте урегулирования на Украине.

При этом участники парижского саммита единогласно решили, что не время отменять антироссийские санкции. Французский президент Эммануэль Макрон выразил готовность продолжать сохранять экономическое давление на Россию, в частности на теневой флот, а также на некоторые промышленные отрасли.